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Pitbulls auf Bewährung

TLCFolge vom 08.07.2017
Making-of

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 08.07.2017: Making-of

45 Min.Folge vom 08.07.2017Ab 6

Heute gewährt das Villalobos Rescue Center in New Orleans private Einblicke hinter die Kulissen. Denn im Fokus steht diesmal die Produktion der Doku-Serie selbst. Tia Torres, die Gründerin der erfolgreichen Hunde-Rettungsstation, plaudert aus dem Nähkästchen, es gibt unerwartete Begegnungen, brenzlige Momente und solche, die zu Tränen rühren. Viel Spaß beim Making-of von „Pitbulls auf Bewährung“!

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