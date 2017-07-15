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Pitbulls auf Bewährung

Ein perfekter Tag

TLCFolge vom 15.07.2017
Ein perfekter Tag

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 15.07.2017: Ein perfekter Tag

45 Min.Folge vom 15.07.2017

Ein großer Moment für die Villalobos-Familie: Tias Pflegesohn Moe und seine Verlobte Lizzy heiraten! Das Fest steigt in wenigen Tagen und so sind alle in heller Aufregung und im Vorbereitungsmodus. Parallel geht das Tagesgeschäft mit den Tieren natürlich weiter: Labrador-Mischling Katie findet eine neue Familie und Tierärztin Dr. Kristen kümmert sich um das verletzte Hinterbein von Hündin Basura.

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