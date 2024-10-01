Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Terra
Staffel 10
Folge 1
vom 01.10.2024
53 Min.
Folge vom 01.10.2024
Ab 6

Seit Jahrhunderten fischt das Volk der Imraguen vor der mauretanischen Küste. Die Rollenverteilung war bisher klar geregelt - die Männer brachten den Fang nach Hause, die Frauen bereiteten daraus den beliebten Trockenfisch zu. Seit sich in den letzten Jahren jedoch immer mehr internationale Fischtrawler in dem Gewässer aufhalten, geht der Ertrag zurück und das fragile Gefüge droht zu zerbrechen.

