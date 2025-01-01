Indien - Das Geschäft mit dem TempelhaarJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 2: Indien - Das Geschäft mit dem Tempelhaar
52 Min.Ab 6
Unser Haar -Spiegel und Aushängeschild der Persönlichkeit. Kräftig, voll und glänzend soll es sein. Oft fehlt es jedoch an der Menge oder der Länge. Deshalb helfen immer mehr Menschen nach - mit fremdem Haar. Die künstliche Haarpracht stammt größtenteils aus Indien, gefertigt aus Haaren, die in den Tempeln von Gläubigen geopfert werden.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH