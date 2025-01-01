Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uganda - Der Weg zum Fahrradtaxi

Uganda - Der Weg zum Fahrradtaxi

Der Norden des Victoria-Sees in Uganda mit seinen vielen Hügeln und Bergen ist für Fahrräder eigentlich kein geeignetes Terrain. Doch wird hier auf Drahteseln fast alles transportiert: Bananenstauden, Wellblechdächer, frischer Fisch - und Fahrgäste. Für Motorräder und Autos fehlt den meisten Menschen das Geld, wer ein eigenes Fahrradtaxi besitzt, ein ¿Boda-Boda¿, kann sich glücklich schätzen.

