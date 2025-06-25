Die einsamen Mönche von OelenbergJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Die einsamen Mönche von Oelenberg
Im Jahr 1825 sind die Trappistenmönche in das Kloster Oelenberg im südlichen Elsass eingezogen. Seitdem verläuft das Leben hier nach den gleichen strengen Regeln des Heiligen Benedikt. ¿Ora et labora ¿ Bete und arbeite¿ lautet der Grundsatz für die Benediktinermönche. Ende des 19. Jahrhunderts gehörten über 200 Geistliche der Abtei von Oelenberg an. Heute sind sie nur noch 14.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
