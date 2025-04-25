Die schwebenden Särge von GeorgienJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Die schwebenden Särge von Georgien
52 Min.Ab 6
Wer in Tschiatura zur Arbeit fährt, braucht gute Nerven. Das Seilbahnnetz, das das georgische Bergarbeiterstädtchen im Kaukasus durchzieht, dürfte zu den furchterregendsten der Welt gehören. Doch ohne seine Gondeln wäre der kleine Ort nicht lebensfähig.
