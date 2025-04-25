China: Die Eisfischer vom Chagan-SeeJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 2: China: Die Eisfischer vom Chagan-See
52 Min.Ab 12
Seit über 1.000 Jahren leben Mongolen im Nordosten Chinas. Am Chagan-See in der Provinz Jilin sind sie Fischer geworden - Eisfischer. Von Dezember bis März, wenn es klirrend kalt ist, wagen sie sich jeden Morgen hinaus auf den zugefrorenen See und lassen ein zwei Kilometer langes Netz zu Wasser. Der althergebrachte Brauch ist heute ein einträgliches Geschäft.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH