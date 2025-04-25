Cook Islands - Welcome to paradise!Jetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 8: Cook Islands - Welcome to paradise!
52 Min.Ab 6
Die Cook Islands im pazifischen Ozean gelten für viele als die schönsten Inseln der Welt. Blumenkränze, Lebensfreude, türkisblaues Meer und eine Tanzbegeisterung, die ansteckt. Die meisten der rund 14.000 Cook Islands-Bewohner leben auf der Hauptinsel Rarotonga und der Nachbarinsel Aitutaki, an einer der wunderbarsten Lagunen der Welt. Doch auch dieses Paradies auf Erden ist bedroht.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH