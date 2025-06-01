Die Liebenden von Santa Cruz del IsloteJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 14: Die Liebenden von Santa Cruz del Islote
52 Min.
Keine Ärzte, keine Polizei, nicht mal Tote gibt es auf Santa Cruz del Islote, früher ein Korallenriff, heute eine der am dichtesten besiedelten Inseln der Welt. Unter den blauen, grünen und maisgelben Dächern leben knapp 500 Bewohner ohne Behörden, Staatsgewalt, Korruption und Kriminalität. Ein Paradies vor der Küste Kolumbiens, zumindest auf den ersten Blick.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH