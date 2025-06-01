Chile, die Leuchttürme am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 24: Chile, die Leuchttürme am Ende der Welt
52 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6
Leuchttürme im Süden von Chile: An spektakulären Küsten sichern sie die Schifffahrt und die Landesgrenze. Ob im Norden Feuerlands oder an den Eisfeldern am Beagle Kanal. Im rauen Klima Patagoniens sind sie Außenposten des chilenischen Staates. Die Marine ist für die Instandhaltung und die Versorgung der Leuchttürme und ihrer Besatzungen zuständig.
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Planet Weltweit
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-13: arte & © Season 6-19: MedienKontor Movie GmbH & © Season 7, Season 11, Season 13-16, Season 18: ARTE & © Season 9, Season 12, Season 14, Season 19: Medienkontor Movie GmbH & © Season 6, Season 11, Season 17-19, Season 24-26: Geo Reportage & © Season 15, Season 17-18: tba & © Season 15: Holger Riedel & © Season 16: LOGO Medienkontor & © Season 17: Martin Schacht