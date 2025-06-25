Planet Weltweit
Folge 4: Florida, Invasion der Pythons
52 Min.Ab 12
In seiner Heimat Asien ist der Tigerpython vom Aussterben bedroht - im US-Bundesstaat Florida entwickeln sich die Würgeschlangen zu einer Plage. Inzwischen sind sie eine ernsthafte Bedrohung für die einzigartige Tierwelt des Everglades Nationalparks. Floridas Behörden rufen nun Bürger zu einem Wettbewerb auf, bei dem Freizeitjäger ausnahmsweise im Nationalpark auf Schlangenjagd gehen dürfen.
Planet Weltweit
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
12
