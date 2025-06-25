Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Tempo und Leidenschaft: Argentiniens Polo-Spielerinnen

Staffel 24Folge 10
Folge 10: Mit Tempo und Leidenschaft: Argentiniens Polo-Spielerinnen

52 Min.

Planet Weltweit: Argentinien, das Land der Pferde und des Polospiels, eines traditionell männlich dominierten Sports. Einmal im Jahr findet in Buenos Aires das weltberühmte "Abierto de Palermo" statt, das bedeutendste internationale Turnier. Längst haben sich auch Frauen das Terrain erobert. Clarita Cassino ist eine der argentinischen Spitzenspielerinnen.

