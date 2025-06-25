Mit Tempo und Leidenschaft: Argentiniens Polo-SpielerinnenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 10: Mit Tempo und Leidenschaft: Argentiniens Polo-Spielerinnen
52 Min.
Planet Weltweit: Argentinien, das Land der Pferde und des Polospiels, eines traditionell männlich dominierten Sports. Einmal im Jahr findet in Buenos Aires das weltberühmte "Abierto de Palermo" statt, das bedeutendste internationale Turnier. Längst haben sich auch Frauen das Terrain erobert. Clarita Cassino ist eine der argentinischen Spitzenspielerinnen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH