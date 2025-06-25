Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 24Folge 23
Folge 23: Las Fallas - Valencias feurige Fiesta

52 Min.

Planet Weltweit: "Las Fallas de Valencia" sind eine Mischung aus Frühlingsfest und Karneval, sie verwandeln die spanische Stadt jedes Jahr in einen Party-Hotspot. Künstler wie Mario Gual del Olmo stecken viel Zeit und Kreativität in ihre riesigen Straßen-Skulpturen, die allerdings nicht sehr langlebig sein werden: Im März gehen sie traditionell in Flammen auf.

One Terra
