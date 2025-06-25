Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 24Folge 3
Estland, Krötenretter im Einsatz

Folge 3: Estland, Krötenretter im Einsatz

52 Min.

Planet Weltweit: Wenn in Estland der Frühling einzieht, erwachen tausende Amphibien aus der Winterstarre und ziehen zu ihren Laichgebieten. Umweltaktivistinnen sorgen alljährlich dafür, dass möglichst viele Tiere die Massenwanderung unbeschadet überstehen. Auch in der Hauptstadt Tallin, wo Kröten und Frösche durch den Autoverkehr bedroht sind.

One Terra
