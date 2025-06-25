Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 24Folge 22
52 Min.

Planet Weltweit: Indien, das Land der Spiritualität. Heiler und Gurus, sogenannte Babas, berufen sich auf höhere Mächte. Doch es gibt Widerstand gegen den gefährlichen Aberglauben und die Geschäftemacherei mit der oft verzweifelten Hoffnung auf Gesundheit. Rationalisten touren mit ihrem Science-Van im Dienst der Wissenschaft durch das Land und klären auf.

