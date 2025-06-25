Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Cordóba, die Stadt der Patios

One TerraStaffel 24Folge 6
Cordóba, die Stadt der Patios

Cordóba, die Stadt der PatiosJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 6: Cordóba, die Stadt der Patios

52 Min.

Planet Weltweit: Der ganze Stolz von Córdoba sind die Patios der Stadt - begrünte Innenhöfe, deren Wurzeln bis in die römische Antike und die Zeit der maurischen Herrschaft in Andalusien zurückreichen. Einmal im Jahr findet ein traditioneller Wettbewerb statt. Dann dreht sich alles um die Frage: Wer hat den schönsten Patio der ganzen Stadt?

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen