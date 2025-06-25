Planet Weltweit
Folge 6: Cordóba, die Stadt der Patios
52 Min.
Planet Weltweit: Der ganze Stolz von Córdoba sind die Patios der Stadt - begrünte Innenhöfe, deren Wurzeln bis in die römische Antike und die Zeit der maurischen Herrschaft in Andalusien zurückreichen. Einmal im Jahr findet ein traditioneller Wettbewerb statt. Dann dreht sich alles um die Frage: Wer hat den schönsten Patio der ganzen Stadt?
