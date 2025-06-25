Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kourou: Palmen, Raketen, Gefängnisinseln

One TerraStaffel 24Folge 11
52 Min.

Planet Weltweit: Lange war Französisch-Guayana an der Küste Südamerikas ein Schreckensort für Gefangene. Die Zuchthäuser dort galten als die härtesten Frankreichs. Heute sind von ihnen nur noch Ruinen übrig, die restauriert werden. Frankreich beginnt, dieses dunkle Kapitel seiner Geschichte aufzuarbeiten, nur einige Kilometer entfernt vom Weltraumbahnhof Kourou.

One Terra
