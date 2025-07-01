Yabusame - Japans Samurai-LadysJetzt kostenlos streamen
Folge 23: Yabusame - Japans Samurai-Ladys
52 Min.Ab 6
Die Kriegerklasse der legendären japanischen Samurai ist lange ausgestorben, doch ihre Kunst des Yabusame, des berittenen Bogenschießens, hat überlebt. Seit über tausend Jahre finden Wettbewerbe zu Ehren der animistischen Shinto-Götter statt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
