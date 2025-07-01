Vietnam - Brücken bauen für bedrohte AffenJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Vietnam - Brücken bauen für bedrohte Affen
52 Min.Ab 6
Die "Rotschenkligen Kleideraffen" gelten als die schönsten Primaten der Welt. Doch Wilderei und illegaler Tierhandel haben fast zu ihrer Ausrottung geführt. Nur wenige Tiere konnten in Vietnam überleben.
