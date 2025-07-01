Georgien - Welcome teacher!Jetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 5: Georgien - Welcome teacher!
52 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 6
Swanetien ist eine der faszinierendsten und auch abgelegensten Regionen Georgiens. Doch viele Bergbewohner verlassen ihre Heimat. Der örtliche Schuldirektor befindet sich in einer heiklen Lage. Nur noch 17 Schüler besuchen seine Schule.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-13: arte & © Season 6-19: MedienKontor Movie GmbH & © Season 7, Season 11, Season 13-16, Season 18: ARTE & © Season 9, Season 12, Season 14, Season 19: Medienkontor Movie GmbH & © Season 6, Season 11, Season 17-19, Season 24-26: Geo Reportage & © Season 15, Season 17-18: tba & © Season 15: Holger Riedel & © Season 16: LOGO Medienkontor & © Season 17: Martin Schacht