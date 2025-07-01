Argentinien - Die Winzerinnen von MendozaJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 10: Argentinien - Die Winzerinnen von Mendoza
52 Min.Ab 6
Mendoza, am Fuße der Anden gelegen, ist die wichtigste Weinregion Argentiniens und verfügt über eine atemberaubende Kulisse. Hier wächst die weltweit begehrte Malbec-Traube, aus der der berühmte Rotwein gekeltert wird.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH