New York, die Foodtruck-Könige von Astoria
Planet Weltweit
Folge 4: New York, die Foodtruck-Könige von Astoria
52 Min.Ab 6
Foodtrucks haben New York im Sturm erobert. Vor allem den Stadtteil Astoria in Queens, denn mehr noch als in anderen Bezirken New Yorks lebt hier bis heute die Idee vom Einwanderungsland Amerika.
Planet Weltweit
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH