Planet Weltweit
Folge 14: Paris, Hauptstadt der Bienen
52 Min.Ab 6
Paris zieht nicht nur Menschen an, die Stadt an der Seine ist auch für Honigbienen ein Zuhause. Etwa 2000 Bienenstöcke halten Imker heute auf den Dächern und in den Gärten der französischen Hauptstadt.
