Rapa Nui - Gladiatoren der SüdseeJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 6: Rapa Nui - Gladiatoren der Südsee
52 Min.Ab 6
Die Osterinsel, Paradies im Südpazifik, die abgelegenste Insel der Welt. Die Polynesier nennen sie "Rapa Nui". Im Februar feiern alle hier eine Woche lang ein großes Fest, auf dem insgesamt rund 30 Wettkämpfe ausgetragen werden.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH