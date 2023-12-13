Durchblick dank Brillenheizung?Jetzt kostenlos streamen
P.M. Wissen
Folge vom 13.12.2023: Durchblick dank Brillenheizung?
48 Min.Folge vom 13.12.2023
Diesmal bei P.M. Wissen: Nie mehr beschlagene Brillengläser? // Was erfahren wir durch unseren Hausstaub? // Was richten verlorene Fischernetze im Meer an? // Warum ist Gold so wertvoll ? // Warum können manche Vögel Salzwasser trinken? // Wie kommen Eisbrecher durchs Eis? // Wie orientieren sich Pinguine? // Wie können wir kosmische Strahlung nutzen?
