Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 01 - Polizei Graz - Radau in Karlau

ATVStaffel 1Folge 1vom 25.09.2021
Folge 01 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 01 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 1: Folge 01 - Polizei Graz - Radau in Karlau

48 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 6

Die PolizistInnen der Inspektion Karlauerstraße sind in ihrem Bezirk auf Streife unterwegs, um Verkehrssünder aller Art, sowie getunte Autos zu stoppen und genau zu kontrollieren. Sie ziehen einen Audi aus dem Verkehr, der bei genauem Hinsehen einige Probleme aufweist... Und auf dem Weg durch einen Park erwischen die PolizistInnen einen Mann in flagranti, beim Urinieren gegen einen Baum. Als sie ihn zur Rede stellen, wird dieser ausfällig... Außerdem folgen die BeamtInnen einem Notruf aus dem Laufhaus. Dort ist es zu einem lautstarken Streit zwischen einem möglichen Freier und einer der Damen gekommen.

Polizei Graz - Radau in Karlau
ATV
ATV
Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

