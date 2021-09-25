Folge 01 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen
Polizei Graz - Radau in Karlau
Folge 1: Folge 01 - Polizei Graz - Radau in Karlau
48 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 6
Die PolizistInnen der Inspektion Karlauerstraße sind in ihrem Bezirk auf Streife unterwegs, um Verkehrssünder aller Art, sowie getunte Autos zu stoppen und genau zu kontrollieren. Sie ziehen einen Audi aus dem Verkehr, der bei genauem Hinsehen einige Probleme aufweist... Und auf dem Weg durch einen Park erwischen die PolizistInnen einen Mann in flagranti, beim Urinieren gegen einen Baum. Als sie ihn zur Rede stellen, wird dieser ausfällig... Außerdem folgen die BeamtInnen einem Notruf aus dem Laufhaus. Dort ist es zu einem lautstarken Streit zwischen einem möglichen Freier und einer der Damen gekommen.
Polizei Graz - Radau in Karlau
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4