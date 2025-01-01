Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 06 - Polizei Graz - Radau in Karlau

ATVStaffel 1Folge 6
Folge 06 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 06 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen

Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 6: Folge 06 - Polizei Graz - Radau in Karlau

48 Min.Ab 6

In Folge 6 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die PolizistInnen zu einer Schlägerei auf der Annenstraße gerufen. Als die BeamtInnen vor Ort nur noch zwei Personen antreffen, machen sie sich auf die Suche nach deren Kontrahenten... Außerdem folgen die Polizeibeamten einem Notruf: Ein Mann soll in einer Gasse stehen, sich übergeben und um Hilfe schreien. Als die Polizisten am Einsatzort eintreffen, stoßen sie auf zwei Männer, die mitten auf der Straße liegen! Was ist passiert? Und ein Bordellkunde ruft die Polizei, weil er mit der Leistung der Dame unzufrieden war...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polizei Graz - Radau in Karlau
ATV
Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

Alle 1 Staffeln und Folgen