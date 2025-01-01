Folge 06 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen
Polizei Graz - Radau in Karlau
Folge 6: Folge 06 - Polizei Graz - Radau in Karlau
48 Min.Ab 6
In Folge 6 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die PolizistInnen zu einer Schlägerei auf der Annenstraße gerufen. Als die BeamtInnen vor Ort nur noch zwei Personen antreffen, machen sie sich auf die Suche nach deren Kontrahenten... Außerdem folgen die Polizeibeamten einem Notruf: Ein Mann soll in einer Gasse stehen, sich übergeben und um Hilfe schreien. Als die Polizisten am Einsatzort eintreffen, stoßen sie auf zwei Männer, die mitten auf der Straße liegen! Was ist passiert? Und ein Bordellkunde ruft die Polizei, weil er mit der Leistung der Dame unzufrieden war...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Polizei Graz - Radau in Karlau
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4