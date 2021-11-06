Folge 07 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen
Polizei Graz - Radau in Karlau
Folge 7: Folge 07 - Polizei Graz - Radau in Karlau
In Folge 7 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die Polizisten von einem Autobesitzer alarmiert: Jugendliche haben seinen PKW besprüht, da er ihnen nicht schnell genug Zigaretten aushändigte. Als die Beamten nach den Burschen suchen, stoßen sie im Park auf andere junge Männer, die etwas hinter einer Parkbank verschwinden lassen, als sie die Beamten bemerken... Außerdem halten die Polizeibeamten bei einer nächtlichen Streifenfahrt einen jungen Fahrradfahrer an, der in schwarzer Kleidung und ohne Licht oder Reflektoren unterwegs ist! Und eine Dame hat einen versuchten Straßenbetrug entlarvt und wurde deswegen angespuckt. Sie erzählt den Polizisten genau, was passiert ist...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick