Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 07 - Polizei Graz - Radau in Karlau

ATVStaffel 1Folge 7vom 06.11.2021
Folge 07 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 07 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen

Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 7: Folge 07 - Polizei Graz - Radau in Karlau

48 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 6

In Folge 7 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die Polizisten von einem Autobesitzer alarmiert: Jugendliche haben seinen PKW besprüht, da er ihnen nicht schnell genug Zigaretten aushändigte. Als die Beamten nach den Burschen suchen, stoßen sie im Park auf andere junge Männer, die etwas hinter einer Parkbank verschwinden lassen, als sie die Beamten bemerken... Außerdem halten die Polizeibeamten bei einer nächtlichen Streifenfahrt einen jungen Fahrradfahrer an, der in schwarzer Kleidung und ohne Licht oder Reflektoren unterwegs ist! Und eine Dame hat einen versuchten Straßenbetrug entlarvt und wurde deswegen angespuckt. Sie erzählt den Polizisten genau, was passiert ist...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polizei Graz - Radau in Karlau
ATV
Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

Alle 1 Staffeln und Folgen