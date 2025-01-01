Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 03 - Polizei Graz - Radau in Karlau

ATVStaffel 1Folge 3
Folge 03 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 03 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen

Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 3: Folge 03 - Polizei Graz - Radau in Karlau

48 Min.Ab 6

In Folge 3 werden die PolizistInnen der Inspektion Karlauerstraße zu einem Spielcasino gerufen. Ein stark alkoholisierter Mann soll mit Dingen um sich geworfen haben. Als die BeamtInnen am Einsatzort ankommen, wird ihre Geduld auf die Probe gestellt... Und die PolizistInnen werden zur Unterstützung von Straßenbahn-Kontrolleurinnen gerufen: ein Mann hatte keine gültige Fahrkarte und ist außer sich. Außerdem beobachten die PolizistInnen Jugendliche in einem Park, die etwas in den Büschen verstecken, als sich die BeamtInnen nähern. Die jungen Männer umgibt ein verdächtiger Marihuana-Geruch...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polizei Graz - Radau in Karlau
ATV
Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

Alle 1 Staffeln und Folgen