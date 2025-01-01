Folge 08 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen
Polizei Graz - Radau in Karlau
Folge 8: Folge 08 - Polizei Graz - Radau in Karlau
In Folge 8 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die Polizisten der Inspektion Karlauerstraße in eine Wohnsiedlung gerufen. Eine Frau soll sich immer wieder in der Nähe der Garage betrinken und diesmal auch ein Auto zerkratzt haben. Die Beamten machen sich auf die Suche nach ihr... Außerdem ist ein Streit an einer Tankstelle entbrannt. Ein Stammgast hat einen Mann bezichtigt, Ware eingesteckt zu haben. Die Polizisten versuchen, die Lage zu klären. Und die Polizeibeamten stoppen einen Radfahrer, der bei Rot über einen Schutzweg gefahren ist und dann seine Fahrt am Gehsteig fortgesetzt hat. Als sie den jungen Mann und das Fahrrad überprüfen, kommt der Verdacht auf, dass das Rad gestohlen sein könnte...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick