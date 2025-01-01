Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 08 - Polizei Graz - Radau in Karlau

ATVStaffel 1Folge 8
Folge 08 - Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 08 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen

Polizei Graz - Radau in Karlau

Folge 8: Folge 08 - Polizei Graz - Radau in Karlau

48 Min.Ab 6

In Folge 8 von „Polizei Graz – Radau in Karlau“ werden die Polizisten der Inspektion Karlauerstraße in eine Wohnsiedlung gerufen. Eine Frau soll sich immer wieder in der Nähe der Garage betrinken und diesmal auch ein Auto zerkratzt haben. Die Beamten machen sich auf die Suche nach ihr... Außerdem ist ein Streit an einer Tankstelle entbrannt. Ein Stammgast hat einen Mann bezichtigt, Ware eingesteckt zu haben. Die Polizisten versuchen, die Lage zu klären. Und die Polizeibeamten stoppen einen Radfahrer, der bei Rot über einen Schutzweg gefahren ist und dann seine Fahrt am Gehsteig fortgesetzt hat. Als sie den jungen Mann und das Fahrrad überprüfen, kommt der Verdacht auf, dass das Rad gestohlen sein könnte...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polizei Graz - Radau in Karlau
ATV
Polizei Graz - Radau in Karlau

Polizei Graz - Radau in Karlau

Alle 1 Staffeln und Folgen