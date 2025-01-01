Folge 02 - Polizei Graz - Radau in KarlauJetzt kostenlos streamen
Polizei Graz - Radau in Karlau
Folge 2: Folge 02 - Polizei Graz - Radau in Karlau
47 Min.Ab 6
In Folge 2 werden die PolizistInnen zu einer Messerattacke am Bahnhof gerufen. Am Einsatzort finden sie streitende Männer und einen Verletzten vor – was ist passiert? Außerdem haben es die PolizistInnen mit einer Lärmstörung zu tun: Eine betrunkene Dame soll seit Stunden im Hof eines Wohnhauses herumschreien. Und die PolizistInnen fahnden nach einer verdächtigen Person im Volksgarten, die versucht haben soll, mehrere PKWs zu öffnen. Als sie den Mann durchsuchen, machen die BeamtInnen einen interessanten Fund...
Polizei Graz - Radau in Karlau
Altersfreigabe:
6
