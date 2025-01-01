Staffel 01 Folge 02 - Polizisten und TunerJetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Polizisten und Tuner
48 Min.Ab 6
Die Beamten ziehen zwei junge Männer aus dem Verkehr, die durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sind. Als sie die beiden Autos genauer unter die Lupe nehmen, kommt es zu einem ungeahnten Zwischenfall. Außerdem begleitet ATV die junge Tunerin Sofie beim Aussuchen neuer Teile für ihren BMW. Und ein Essenszusteller gerät in Erklärungsnot, als er sich einer polizeilichen Kontrolle unterziehen muss.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4