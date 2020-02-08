Staffel 01 Folge 04 - Polizisten und Tuner Jetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Polizisten und Tuner
48 Min.Folge vom 08.02.2020Ab 6
In Folge 4 der Reportagereihe "Polizisten und Tuner" fällt den Polizisten ein steirischer VW Touran auf, der ungewöhnlich laut ist. Auch die dunkel beklebten Rücklichter zeigen, dass er getunt wurde. Die Beamten leiten ihn aus dem Fließverkehr, um sich Fahrer und Fahrzeug genauer anzusehen… Außerdem bekommt der Zuseher einen exklusiven Einblick in die Ausbildung der Motorradpolizisten. Die Beamten lernen dabei alle möglichen Tricks, um ihre Sicherheit am Motorrad zu erhöhen. Denn erst wenn sie alle Manöver automatisiert haben, können sie in Stresssituationen richtig reagieren.
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Polizisten und Tuner
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4