Staffel 01 Folge 01 - Polizisten und Tuner Jetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Polizisten und Tuner
48 Min.Folge vom 18.01.2020Ab 6
Die Wiener Polizei führt eine Großkontrolle durch, um Verkehrssünder zur Strecke zu bringen. Tatsächlich werden sie auf sechs Fahrzeuge aufmerksam, die sich offenbar auf der regennassen Fahrbahn ein Rennen liefern. Außerdem prüfen die Beamten das Auto einer Tunerin. Da die Beamten mehrere Mängel entdecken, muss die junge Frau nun um ihr Kennzeichen fürchten.
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Polizisten und Tuner
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4