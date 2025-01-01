Staffel 01 Folge 05 - Polizisten und TunerJetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 5: Staffel 01 Folge 05 - Polizisten und Tuner
49 Min.Ab 6
Ablenkung, nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit, Vorrangverletzung und Überholen sind die häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Aber auch Alkohol und Drogen am Steuer sind zunehmend zum Problem geworden. Darum führt die Wiener Verkehrspolizei bei den Roadrunner - Schwerpunktkontrollen auch Alkohol-Tests durch. In der 5. Folge der Reportagereihe "Polizisten & Tuner" treffen die Beamten auf einen Alko-Lenker, der nicht bemerkt hat, dass er während der Fahrt sein Auto stark beschädigt hat. Außerdem geht die Ausbildung der 25 neuen Motorradpolizisten weiter. Die Beamten befinden sich in der dritten Ausbildungswoche der Fahrt-Ausbildung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Polizisten und Tuner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4