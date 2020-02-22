Staffel 01 Folge 06 - Polizisten und TunerJetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 6: Staffel 01 Folge 06 - Polizisten und Tuner
49 Min.Folge vom 22.02.2020Ab 6
Den angehenden Motorrad-Polizisten steht ein besonderes Einsatztraining bevor. Sie lernen die Möglichkeiten der Reifenentlüftung kennen. Diese wird bei Täterfahrzeugen angewandt, die bereits hohen Sachschaden verursacht haben und durch das Aufstechen der Reifen durch Dornen gestoppt werden müssen. ATV hat die Auszubildenden mit den Kameras begleitet. Außerdem sind die Beamten auf Österreichs Straßen unterwegs und kontrollieren zahlreiche Verkehrssünder.
Polizisten und Tuner
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4