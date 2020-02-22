Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 06 - Polizisten und Tuner

ATVStaffel 1Folge 6vom 22.02.2020
49 Min.Folge vom 22.02.2020Ab 6

Den angehenden Motorrad-Polizisten steht ein besonderes Einsatztraining bevor. Sie lernen die Möglichkeiten der Reifenentlüftung kennen. Diese wird bei Täterfahrzeugen angewandt, die bereits hohen Sachschaden verursacht haben und durch das Aufstechen der Reifen durch Dornen gestoppt werden müssen. ATV hat die Auszubildenden mit den Kameras begleitet. Außerdem sind die Beamten auf Österreichs Straßen unterwegs und kontrollieren zahlreiche Verkehrssünder.

