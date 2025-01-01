Staffel 01 Folge 03 - Polizisten und TunerJetzt kostenlos streamen
Polizisten und Tuner
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Polizisten und Tuner
ATV dokumentiert die spannende und fordernde Arbeit der Verkehrspolizei und beobachtet die Tuning-Szene - und ist plötzlich mitten drin bei einem von Tunern und Roadrunnern organisierten nächtlichen Treffen am Wiener Kahlenberg. Die darauffolgende gemeinsame "Ausfahrt" der PS- und Tuningfans auf die Donauuferautobahn wird schließlich von der Polizei gestoppt… Die Wiener Verkehrspolizisten halten beim Zivilstreifendienst einen BMW an, der mehrere Anzeichen für illegale Manipulationen zeigt. Das Fahrzeug raucht, ist lauter als normal und auch der Geruch ist für die Beamten eindeutig. Sie überprüfen, ob Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit bei dem Auto noch gegeben sind. Wenn nicht, behalten die Beamten die Kennzeichen des Fahrzeugs. Außerdem beobachten der Leiter der Wiener Verkehrsabteilung Michael Takacs und seine Kollegin einen Fahrer, der sich mit seinem Fahrzeug sehr ungewöhnlich verhält. Sie leiten ihn zur nächsten Bushaltestelle, um ihn zur Rede zu stellen...
