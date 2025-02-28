Profiling Paris
Folge 3: Rabeneltern
53 Min.Ab 12
Als ein kleiner Junge entführt wird, taucht ein Video auf, auf dem er mit einer Frau zu sehen ist. Zeugen sagen, sie hätten das Kind und die Frau mit einem dicken Mann gesehen. Der Mann stellt sich selbst als seit zwölf Jahren vermisst heraus.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015