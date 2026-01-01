Profiling Paris
Folge 6: Weiße Magie
49 Min.Ab 12
Als Elodie Forget und ihr Baby verschwinden, gerät ihr Ehemann Baptiste unter Verdacht, die beiden ermordet zu haben. Frau und Kind werden lebend in der Wohnung ihres Mediums gefunden, doch der Fall ist damit noch nicht geklärt.
