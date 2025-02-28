Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 9
Folge 9: Die Puppenfrau

64 Min.Ab 12

Ein ehemaliges Kindermädchen wird tot und aufgebahrt in einem Karussell gefunden. Die Ermittler finden heraus, dass sie den Tod eines ihrer Schützlinge zu verantworten hatte und nie darüber hinwegkam. Eine alte Frau soll mehr darüber wissen.

