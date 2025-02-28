Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Unverzeihlich

FilmRiseStaffel 6Folge 1
Unverzeihlich

UnverzeihlichJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 1: Unverzeihlich

53 Min.Ab 12

Chloé kehrt als Unterstützung der Archivarin aufs Revier zurück, ermittelt aber heimlich weiter. In Rochers aktuellem Fall geht es um eine versuchte Entführung, und Chloé kommt einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Doch niemand glaubt ihr.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen