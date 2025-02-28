Profiling Paris
Folge 1: Unverzeihlich
53 Min.Ab 12
Chloé kehrt als Unterstützung der Archivarin aufs Revier zurück, ermittelt aber heimlich weiter. In Rochers aktuellem Fall geht es um eine versuchte Entführung, und Chloé kommt einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Doch niemand glaubt ihr.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
