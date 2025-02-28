Profiling Paris
Folge 2: Der zweite Sohn
52 Min.Ab 12
Eine Schülerin wurde ermordet, wahrscheinlich wegen ihres heimlichen Verhältnisses mit einem Lehrer. Ein Verdächtiger wird festgenommen, äußert sich aber nicht. Chloé findet heraus, dass der Verdächtige und der Freund der Toten Freunde sind.
