Profiling Paris

Der Blumenmörder

FilmRiseStaffel 6Folge 7
Der Blumenmörder

Profiling Paris

Folge 7: Der Blumenmörder

56 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Polizist und sein Sohn werden erschossen im Haus der Familie aufgefunden. Die Spuren deuten auf den "Blumenmörder", den der Tote überführt hatte, sich danach aber aus dem Polizeidienst verabschieden musste.

FilmRise
