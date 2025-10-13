Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Christina im Talk: War ihr Baby der Grund für ihren Exit?
53 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Melissa und Jochen analysieren Sarah-Janes Ausraster - sie hat endgültig die Nase voll von Michael! Währenddessen feiern Harald und Désirée ihre ganz eigene Rohbau-Renaissance: ein Duo mit Abrisspotenzial! Im Haus wird spekuliert: Muss als nächstes ein Mann gehen? Christina ist nach ihrem Auszug zu Gast im Studio: War ihr Baby schuld an ihrem Exit? Ebenfalls dabei: Tanja Tischewitsch, Wildcard-Gewinner Marco Strecker und Pinar - die ihre Schmuggelware offenbart.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
