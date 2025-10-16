Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre GrößeJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 10: Der heroische Exit: Sarah-Jane Wollny zeigt wahre Größe
52 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Sarah-Jane Wollny ist überzeugt: Der Streit mit Karina2You war der Grund für ihren Exit! Im Rohbau kämpft Laura Blond mit ihren Emotionen - ihre engste Vertraute ist weg. Melody Haase zweifelt an Lauras Authentizität. Wie echt war die Freundschaft wirklich? Auch Marvin Kleinen spricht über seine Erfahrungen im Reality-TV. Wie lange dauert es, wieder in der Realität anzukommen? Zu Gast ist außerdem Karinas Tochter Liora - sie nimmt Stellung zum Streit zwischen ihrer Mutter und Sarah-Jane.
