Gab es Absprachen? Matthias Mangiapane packt aus!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Gab es Absprachen? Matthias Mangiapane packt aus!
56 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Matthias Mangiapane nimmt heute Platz auf dem Sofa und hält sich mit seiner spitzen Zunge nicht zurück. Außerdem nimmt das Ehepaar Kruse ebenfalls die Bewohner unter die Lupe.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen