Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 15: Die Late Night Show: So geht es Jimi Blue Ochsenknecht nach seinem Sieg!
54 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sieger von "Promi Big Brother" 2025! In der Late Night Show treffen die Finalist:innen aufeinander. Erik erhält ein Küsschen von Harald, dem König der Herzen, während die zurückblicken. Gibt es noch Groll oder nur gute Vibes?
