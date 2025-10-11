Was ist das Ehe-Geheimnis von den Heiters?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Was ist das Ehe-Geheimnis von den Heiters?
60 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Leyla und Mike kehren frisch verheiratet ins "Promi Big Brother" Universum zurück. Außerdem teilt Pinars enger Freund und Realitystar Martin Angelo Details zu ihren Beziehungsproblemen.
