Volles Haus bei der Late Night: Exit-Andrej, Raffa Plastic, Philo und La Nick!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Volles Haus bei der Late Night: Exit-Andrej, Raffa Plastic, Philo und La Nick!
58 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Andrej Mangold berichtet in der Late Night über seine Zeit bei Promi Big Brother. Doch damit nicht genug auch Raffa Plastic und Magier Philo nehmen heute Platz auf der Couch und analysieren die diesjährige Staffel. Auch La Nick nimmt Platz auf dem Sofa und berichtet über die Erfahrung als Big Brothers Assistentin.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen