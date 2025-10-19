Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

SAT.1Staffel 2025Folge 13vom 19.10.2025
58 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Andrej Mangold berichtet in der Late Night über seine Zeit bei Promi Big Brother. Doch damit nicht genug auch Raffa Plastic und Magier Philo nehmen heute Platz auf der Couch und analysieren die diesjährige Staffel. Auch La Nick nimmt Platz auf dem Sofa und berichtet über die Erfahrung als Big Brothers Assistentin.

